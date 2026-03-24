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Incendio in autostrada, camion in fiamme all’alba

Rogo sull’A1 tra Scandicci e Firenze Nord: un tir carico di ferro tritato prende fuoco dopo lo scoppio di uno pneumatico, nessun ferito

Cronaca
REDAZIONE
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container prende fuoco sulla A1
crediti: vigili del fuoco
1 ' di lettura

FIRENZE – Incendio in autostrada A1 nelle prime ore del mattino tra Scandicci e Firenze Nord, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme senza causare feriti. L’episodio si è verificato intorno alle 4,50, in un momento di traffico ancora limitato.

Secondo quanto ricostruito, il rogo è stato provocato dallo scoppio di uno pneumatico del rimorchio. L’esplosione avrebbe causato una sbandata del mezzo pesante, con conseguente surriscaldamento del cassone e l’innesco dell’incendio. Il camion trasportava circa 450 quintali di ferro tritato, materiale che può contribuire ad aumentare rapidamente la temperatura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con una squadra operativa e un’autobotte provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest. Le operazioni di spegnimento si sono svolte in sicurezza e si sono concluse nel giro di circa un’ora, evitando conseguenze più gravi per la circolazione.

L’intervento ha interessato il tratto autostradale al chilometro 283+800 dell’A1, nel territorio comunale di Campi Bisenzio, un punto strategico della viabilità toscana. Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, non risultano altre persone coinvolte né veicoli danneggiati.

Durante le operazioni, le autorità hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza della carreggiata e verificare eventuali criticità legate al carico trasportato. Il rapido intervento ha permesso di contenere le fiamme e ridurre al minimo i disagi.

© Riproduzione riservata

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