Incidente sulla Direttissima, lunghe code in A1 nelle prime ore della mattina

BARBERINO DEL MUGELLO – Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull’Appennino. Circa sei chilometri di coda si sono registrati lungo la A1 Direttissima, in direzione Bologna, a causa di un violento tamponamento avvenuto all’altezza del chilometro 31. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, paralizzando uno dei nodi cruciali del collegamento tra Toscana ed Emilia-Romagna.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola, sempre in direzione nord, dalle 7,55 fino alle 8,55 circa. Il bilancio sanitario parla di una persona rimasta ferita nell’impatto, trasportata in ospedale in codice giallo dai soccorritori giunti tempestivamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e coordinare i rilievi.

Il traffico è scorso con estrema difficoltà su una sola corsia. Per alleggerire la pressione sulla variante di valico e smaltire i sei chilometri di incolonnamenti, Autostrade per l’Italia ha consigliato a chi viaggiava verso Bologna di percorrere la A1 Panoramica come percorso alternativo.