18 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente sulla Direttissima, lunghe code in A1 nelle prime ore della mattina

Chiuso per un'ora il tratto compreso tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola in direzione nord, poi forti rallentamenti

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

BARBERINO DEL MUGELLO – Mattinata di passione per gli automobilisti in transito sull’Appennino. Circa sei chilometri di coda si sono registrati lungo la A1 Direttissima, in direzione Bologna, a causa di un violento tamponamento avvenuto all’altezza del chilometro 31. Il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura, paralizzando uno dei nodi cruciali del collegamento tra Toscana ed Emilia-Romagna.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura totale del tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola, sempre in direzione nord, dalle 7,55 fino alle 8,55 circa. Il bilancio sanitario parla di una persona rimasta ferita nell’impatto, trasportata in ospedale in codice giallo dai soccorritori giunti tempestivamente sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e coordinare i rilievi.

Il traffico è scorso con estrema difficoltà su una sola corsia. Per alleggerire la pressione sulla variante di valico e smaltire i sei chilometri di incolonnamenti, Autostrade per l’Italia ha consigliato a chi viaggiava verso Bologna di percorrere la A1 Panoramica come percorso alternativo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
18 °
18 °
58 %
1.8kmh
9 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
21 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1273)ultimora (736)sport (139)salute (61)Tecnologia (59)lavoro (51)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati