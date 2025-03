La centrale di spaccio è dentro l’appartamento: arrestato con 4 chili di hashish in casa

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – La centrale di spaccio era nel suo appartamento, dove occultava oltre 4 chili di hashish e circa 6mila euro in contanti.

I finanzieri del comando provinciale di Firenze, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nel comune di Campi Bisenzio, hanno sequestrato la droga e il contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione è stato arrestato un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, di origine marocchina.

Da qualche giorno i militari seguivano i movimenti dell’uomo, sospettato di essere dedito allo spaccio di droga. L’operazione è scattata nei giorni scorsi, quando i militari, notando i movimenti sospetti dell’uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione. Nel garage, nascosti in un sacchetto di plastica, i finanzieri hanno rinvenuto diversi panetti di hashish, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La sostanza stupefacente, unitamente a tutto il materiale rinvenuto propedeutico alla sua lavorazione e al suo confezionamento per la sua successiva rivendita nonché il denaro contante rinvenuto nell’abitazione, ritenuto provento dell’attività delittuosa, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato, pertanto, arrestato e condotto al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.