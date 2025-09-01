24.1 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
L’incendio in una pizzeria di Sesto Fiorentino provoca l’evacuazione di sette persone

Paura nella notte: i vigili del fuoco, dopo lo spegnimento del rogo scoppiato in un magazzino, hanno dichiarato inagibile la struttura

Cronaca
REDAZIONE
L'incendio in una pizzeria di Sesto Fiorentino provoca l'evacuazione di sette persone
L'incendio in una pizzeria di Sesto Fiorentino provoca l'evacuazione di sette persone (foto vigili del fuoco)
SESTO FIORENTINO – Momenti di paura la scorsa notte in via Antonio Gramsci, dove un incendio ha coinvolto una pizzeria e costretto all’evacuazione sette residenti, tra cui una persona con disabilità.

L’allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con le squadre dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest, supportati da un’autoscala. Le fiamme si sono sviluppate in una baracca adibita a magazzino all’interno di una corte, propagando denso fumo che ha invaso gli appartamenti al primo piano affacciati sul cortile.

Gli occupanti degli alloggi sono stati messi in salvo dai pompieri e affidati al personale sanitario del 118 per i controlli di rito. Nessuno è stato trasportato in ospedale.

Dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco hanno bonificato i locali interessati, consentendo ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. La pizzeria, invece, ha riportato danni da fumo e agli impianti ed è stata dichiarata temporaneamente inagibile.

