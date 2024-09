Muore a 19 anni in moto contro un palo

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Dramma nella serata a Scandicci per la morte di un giovane di 19 anni in un incidente stradale in via del Parlamento Europeo.

Secondo la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia municipale scandiccese, intervenuta sul posto, il giovane nel pomeriggio del 28 settembre avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause tutte da capire, per finire la corsa contro un palo. Con lui c’era un altro ragazzo, che non ha subito gravi lesioni.

Vani i soccorsi inviata dalla centrale del 118: per il 19enne non c’era ormai più nulla da fare.