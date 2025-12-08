12.9 C
Muore a 71 anni nell’incendio dopo l’esplosione nell’appartamento

Dramma nella notte a Barberino del Mugello: i vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme hanno trovato il cadavere

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Muore a 71 anni nell'incendio dopo l'esplosione nell'appartamento
Muore a 71 anni nell'incendio dopo l'esplosione nell'appartamento (foto vigili del fuoco)
BARBERINO DEL MUGELLO – Muore nell’incendio dopo l’esplposione all’interno dell’appartamento. 

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti questa notte (8 dicembre) alle 3,45 in via Giuseppe Garibaldi, in seguito ad una esplosione dal quale si è sviluppato un incendio in un appartamento situato al primo piano di un edificio composto da due livelli fuori terra.

Sul posto sono state inviate tre squadre, un’autobotte e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla ricognizione all’interno dell’appartamento dove è stato trovato un uomo di 71 anni privo di via.

Al termine delle operazioni di bonifica, si è atteso i rilievi delle forze dell’ordine.
In seguito all’evento, per il quale sono in corso indagini, i vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dell’edificio che ha riportato danni alla copertura e ad altre porzioni dell’edificio stesso.

