Muore asfissiata nell’appartamento in fiamme a Cerreto Guidi

CERRETO GUIDI – Muore asfissiata nell’appartamento in fiamme.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti sulla via Provinciale Francesca, nel territorio del comune di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, per un incendio appartamento, situato in una palazzina composta da tre piani.

Sul posto è stata inviata la squadra che ha provveduto ad entrare nell’appartamento invaso dai fumi della combustione evacuando una donna che si trovava all’interno della camera da letto dove si è originato l’incendio ed effettuando lo spegnimento.

Per la donna, affidata ai sanitari, purtroppo è stato constatato il decesso. Sul posto, per capire le cause del rogo, al momento in corso di accertamento, anche i carabinieri.