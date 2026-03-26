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Muore in A1 nella carambola con l’auto travolta da due tir

Dramma nella notte all'altezza di Barberino del Mugello. Un'altra persona è rimasta ferita. Intervento di Polstrada, 118 e vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

BARBERINO DEL MUGELLO – Una tragedia autostradale ha segnato la notte nel Mugello, dove un violento incidente sulla A1 ha strappato la vita a un uomo di 48 anni. Il dramma si è consumato intorno a mezzanotte e mezza nel comune di Barberino di Mugello, all’altezza del chilometro 258 in direzione sud, in un tratto flagellato in quel momento da una forte perturbazione con grandine.

Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura con a bordo due persone, appena uscita dalla galleria, ha perso il controllo a causa del fondo stradale reso viscido dal ghiaccio. Il veicolo è carambolato prima contro un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta per poi rimbalzare al centro della carreggiata. In quel momento sopraggiungevano altri due tir che non sono riusciti a evitare l’impatto, travolgendo violentemente l’auto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Barberino è stato immediato ma estremamente complesso. I soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo tra le lamiere accartocciate per estrarre il conducente, un uomo di 48 anni, per il quale il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La seconda persona a bordo è stata invece stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale; le sue condizioni restano al vaglio dei sanitari.

La circolazione autostradale è rimasta completamente bloccata per ore per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e i rilievi della Polizia Stradale. La nottata è stata critica per l’intera provincia di Firenze: oltre al dramma sull’A1, le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in altri sei interventi lungo le strade provinciali per alberi abbattuti e rami pericolanti causati dal maltempo.

© Riproduzione riservata

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