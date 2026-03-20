Neonata morta a Careggi, scatta l’indagine per omicidio colposo

FIRENZE – L’episodio della neonata morta a Careggi a soli quattro giorni dal parto è ora al centro di un’inchiesta della procura di Firenze. La piccola è deceduta nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale fiorentino, dove era stata ricoverata subito dopo la nascita in condizioni critiche.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario. Il pubblico ministero ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile, affidando l’autopsia a un medico legale e a un consulente specialista in neonatologia, con il compito di chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito, la madre, poco più che trentenne, si era presentata in ospedale nei giorni precedenti al parto a causa di perdite di sangue. Dopo un iniziale miglioramento, il quadro clinico si sarebbe aggravato, rendendo necessario un parto cesareo.

Le condizioni della bambina, fin dalla nascita, sono apparse delicate. Con il passare delle ore la situazione si è ulteriormente complicata, fino al trasferimento in terapia intensiva, dove la neonata è stata intubata. Nonostante le cure, il quadro clinico è peggiorato rapidamente fino al decesso avvenuto dopo quattro giorni.

Tra gli elementi emersi nelle prime verifiche vi sarebbe la presenza di un versamento nei polmoni, ma saranno gli accertamenti tecnici disposti dalla Procura a stabilire con precisione le cause della morte. Disposta anche l’acquisizione delle cartelle cliniche per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell’assistenza sanitaria.

La vicenda ha preso avvio anche dalla denuncia presentata dai genitori ai carabinieri, dopo il rientro a casa. La coppia ha riferito che la gravidanza si era svolta senza particolari complicazioni fino agli ultimi giorni prima del parto.

Come riportato da La Nazione dalla direzione sanitaria dell’ospedale Careggi è stata confermata la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’avvio delle verifiche interne. L’azienda sanitaria ha espresso cordoglio ai familiari, sottolineando che l’indagine in corso non consente ulteriori dichiarazioni.