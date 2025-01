Ordigno contro la caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Attentato alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo all’alba del 13 gennaio, intorno alle 4.

Ignoti hanno lanciato un ordigno danneggiando gravemente il portone di ingresso della caserma di via Gramsci. Fortunatamente solo danni alla struttura e nessun ferito per il gesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme innescate dall’esplosione.

Subito partite le indagini per individuare i responsabili, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza del centro storico.

“Il vile gesto compiuto contro la Caserma della compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo è frutto di un crescente e scellerato clima di odio contro uomini e donne che ogni giorno tutelano la nostra sicurezza. Condanniamo con forza ogni forma di intimidazione e violenza nei confronti di servitori dello Stato a cui va la mia vicinanza e solidarietà, come cittadino prima ancora che come Ministro”. Così il ministro della difesa Guido Crosetto.

“Esprimiamo la nostra solidarietà ai carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze dove questa notte è stato lanciato un ordigno contro la porta d’ingresso della caserma. Auspichiamo che i responsabili siano identificati quanto prima, non si può tacere di fronte a simili attacchi contro coloro che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza della collettività. Il clima di odio nei confronti delle forze dell’ordine che respiriamo in questi giorni e che si è concretizzato in alcune manifestazioni pubbliche in cui alcuni agenti sono rimasti feriti, non fa bene a nessuno ed è dannoso per tutti. Fratelli d’Italia continuerà a respingere e condannare sempre ogni atto di violenza ed odio”. Ad affermarlo è il gruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale toscano (il capogruppo Vittorio Fantozzi e i consiglieri regionali Sandra Bianchini, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Elisa Tozzi e Gabriele Veneri).

“Piena solidarietà nei confronti dei Carabinieri del Mugello, vittime di un atto di vile terrorismo incendiario verificatosi nella notte. Siamo di fronte a un attacco non solo contro le forze dell’ordine, ma contro lo Stato di diritto e la sicurezza dei cittadini. Purtroppo l’attuale clima di odio politico sta alimentando atti di violenza contro chi ogni giorno lavora per proteggere la nostra comunità. Questi episodi non sono isolati ma il risultato di una retorica che delegittima il lavoro delle forze dell’ordine, alimentando divisioni e giustificando la violenza. Per questo ribadisco il nostro sostegno incondizionato ai Carabinieri e a tutte le forze di polizia che con coraggio e dedizione affrontano quotidianamente il pericolo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed esorto tutti a non cedere mai alla pressione di chi incita all’odio e alla divisione. Infine, è fondamentale che gli autori di questo attentato vengano identificati e puniti con la massima severità”. A dichiararlo è l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.

Sul tema anche il sindacato Sim: “L’attentato incendiario a Firenze contro una caserma dei Carabinieri dimostra come purtroppo l’ incitamento all’odio contro le Forze dell’ordine stia producendo i suoi frutti. Proprio oggi una giornalista, in una nota trasmissione televisiva, ha continuato con disinvoltura a definire la morte del giovane Ramy come un omicidio, un vero e proprio assassinio per poi scagliandosi contro i Carabinieri così accusati di aver “ammazzato” il giovane. Tutto ciò senza nemmeno rendersi conto di come tali messaggi possano rappresentare un vero e proprio “fertilizzante” al terreno dello scontro e della violenza. SIM Carabinieri esprime sdegno per quanto sta accadendo ed è pronto ad agire in giudizio contro i vili attacchi di chi, con sprovveduti giudizi sommari, sta offendendo la dignità di migliaia di Carabinieri mettendo contemporaneamente a rischio la sicurezza pubblica e sobillando masse di facinorosi delinquenti come quelli che hanno attentato alla caserma di Firenze o che a Bologna hanno vilipeso la sinagoga ebraica”.

“Esprimiamo piena solidarietà ai Carabinieri di Borgo San Lorenzo e a tutta l’Arma per il grave atto incendiario che ha colpito la loro caserma. Questo atto criminale colpisce un pilastro fondamentale dello Stato, che difendiamo con convinzione. L’Arma dei Carabinieri è un presidio essenziale per la sicurezza dei cittadini, ai quali rinnoviamo la nostra vicinanza e gratitudine. In un momento così delicato, la politica deve unirsi in un messaggio condiviso di sostegno alle forze dell’ordine. Confidiamo nel lavoro delle autorità affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. La condanna di ogni violenza contro le istituzioni deve essere ferma e unanime”. Così Irene Galletti, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana e Andrea Quartini, deputato fiorentino del Movimento 5 Stelle.

“Segnale preoccupante di un clima da cui non lasciarsi intimidire. Massima vicinanza ai Carabinieri”. Dichiara Sara Funaro, sindaca di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze- “Quanto accaduto questa notte alla caserma dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo è un segnale preoccupante e che ci sconcerta sul clima violento e aggressivo che alcuni vogliono fare crescere nel nostro paese. Mentre ci auguriamo che gli inquirenti possano risalire agli autori dell’attentato incendio accaduto questa notte, ci stringiamo intorno ai Carabinieri di Borgo e a tutta l’arma esprimendo loro vicinanza e solidarietà e ringraziamo i Vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento. Non ci lasceremo intimidire”.