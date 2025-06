Paura a Pontassieve per le fiamme ad un container

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTASSIEVE – Paura a Pontassieve per l’ncendio ad un container. Fiamme alte ma per fortuna nessun ferito né grossi danni.

I viigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 12 in via Molin del Piano in Via Molin del Piano, per l’incendio di un container, uno scarrabile posizionato a terra, con all’interno vario materiale.

Sul posto la squadra ha effettuato lo spegnimento dell’incendio e inviato sul posto in supporto l’autobotte dalla sede centrale con vari rifornimenti all’idrante.

Sul posto anche la polizia locale. È stato inoltre richiesto inoltre l’intervento di uno escavatore per lo smassamento del materiale al suo interno.