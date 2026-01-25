Pino crolla su due auto in sosta a Scandicci: un uomo leggermente ferito

SCANDICCI – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Oves sono intervenuti questa mattina (25 gennaio) alle 12,30 nel comune di Scandicci in via Gaetano Donizetti, per la caduta di un grosso pino finito sulla pubblica via.

Sul posto una squadra, un’autoscala e un’autogru, per effettuare i tagli della chioma e del tronco per liberare due autovetture rimaste coinvolte. Una persona dalla caduta ha patita una leggera abrasione ad un braccio nell’allontanarsi velocemente dopo aver parcheggiato la propria autovettura.

Sul posto presente la polizia locale per la gestione della viabilità.