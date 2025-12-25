Piogge diffuse si tramutano in neve in Romagna Toscana, mezzi della Città metropolitana in azione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che la perturbazione che nelle ultime 24 ore sta interessando il territorio, ha portato piogge diffuse, trasformatesi in deboli nevicate a quote prossime ai mille metri, in particolare nei territori della Romagna Toscana (a Marradi registrati 77.4 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore).

Si sono verificate locali criticità (ristagni, ruscellamenti d’acqua sulla viabilità e frane di piccola entità). Mezzi spalaneve della viabilità della città metropolitana hanno operato per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

Nelle prossime ore i fenomeni andranno ad esaurirsi. Si raccomanda prudenza, in particolare durante la guida nei tratti più interessati dalle precipitazioni.