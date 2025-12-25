9.8 C
Firenze
giovedì 25 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Piogge diffuse si tramutano in neve in Romagna Toscana, mezzi della Città metropolitana in azione

Si sono verificate locali criticità come ristagni, ruscellamenti d'acqua sulla viabilità e frane di piccola entità

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Neve in Romagna Toscana (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che la perturbazione che nelle ultime 24 ore sta interessando il territorio, ha portato piogge diffuse, trasformatesi in deboli nevicate a quote prossime ai mille metri, in particolare nei territori della Romagna Toscana (a Marradi registrati 77.4 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore).

Si sono verificate locali criticità (ristagni, ruscellamenti d’acqua sulla viabilità e frane di piccola entità). Mezzi spalaneve della viabilità della città metropolitana hanno operato per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

Nelle prossime ore i fenomeni andranno ad esaurirsi. Si raccomanda prudenza, in particolare durante la guida nei tratti più interessati dalle precipitazioni.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10 °
6.7 °
72 %
7.2kmh
40 %
Gio
9 °
Ven
11 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1249)ultimora (1118)sport (50)Eurofocus (49)demografica (32)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati