28 C
Firenze
giovedì 6 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Poliziotto libero dal servizio interviene in un grave incidente in Sardegna

Allertati i soccorsi, l’assistente ha estratto quattro delle sei persone coinvolte, aiutandoli a raggiungere un’area più sicura

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Poliziotto libero dal servizio interviene in un grave incidente in Sardegna (foto polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Un assistente della Polizia di Stato, in servizio al Centro operativo sicurezza cibernetica per la Toscana, libero dal servizio e in vacanza in Sardegna, è intervenuto tempestivamente in soccorso delle vittime di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 26 luglio lungo la Strada Statale 125, nei pressi di Olbia.

Il poliziotto, percorrendo la strada a bordo della propria autovettura, ha assistito allo scontro frontale tra un minivan e un’autovettura, che ha coinvolto sei persone, tra cui due bambini di 9 e 7 anni, tutti feriti e in stato di shock. Il poliziotto ha immediatamente messo in sicurezza il proprio veicolo e si è precipitato sul luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi. Allertati i soccorsi, l’assistente ha estratto quattro delle sei persone coinvolte, aiutandoli a raggiungere un’area più sicura.

In attesa che arrivassero i primi mezzi di soccorso, l’agente ha rappresentato l’unico punto di riferimento sulla scena dell’emergenza, gestendo le fasi più delicate dell’intervento e adottando ogni misura utile a scongiurare ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.

L’operato del poliziotto è stato apprezzato sia dal caposquadra dei vigili del fuoco di Arzachena, intervenuto sul posto, sia dai colleghi del Distaccamento della polizia stradale di Olbia, che al loro arrivo si sono complimentati per il lavoro svolto nel mettere in sicurezza le persone coinvolte. Anche i familiari di uno dei feriti hanno successivamente voluto ringraziare l’agente per l’assistenza prestata.

Un episodio che conferma, ancora una volta, lo spirito di servizio e il senso del dovere che contraddistinguono gli operatori della Polizia di Stato, pronti a intervenire in soccorso dei cittadini anche al di fuori dell’orario di lavoro.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28 ° C
30.5 °
27.2 °
42 %
0.5kmh
0 %
Gio
37 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1259)ultimora (858)Video Adnkronos (146)Tecnologia (74)salute (56)sport (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati