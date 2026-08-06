Poliziotto libero dal servizio interviene in un grave incidente in Sardegna

FIRENZE – Un assistente della Polizia di Stato, in servizio al Centro operativo sicurezza cibernetica per la Toscana, libero dal servizio e in vacanza in Sardegna, è intervenuto tempestivamente in soccorso delle vittime di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso 26 luglio lungo la Strada Statale 125, nei pressi di Olbia.

Il poliziotto, percorrendo la strada a bordo della propria autovettura, ha assistito allo scontro frontale tra un minivan e un’autovettura, che ha coinvolto sei persone, tra cui due bambini di 9 e 7 anni, tutti feriti e in stato di shock. Il poliziotto ha immediatamente messo in sicurezza il proprio veicolo e si è precipitato sul luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi. Allertati i soccorsi, l’assistente ha estratto quattro delle sei persone coinvolte, aiutandoli a raggiungere un’area più sicura.

In attesa che arrivassero i primi mezzi di soccorso, l’agente ha rappresentato l’unico punto di riferimento sulla scena dell’emergenza, gestendo le fasi più delicate dell’intervento e adottando ogni misura utile a scongiurare ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.

L’operato del poliziotto è stato apprezzato sia dal caposquadra dei vigili del fuoco di Arzachena, intervenuto sul posto, sia dai colleghi del Distaccamento della polizia stradale di Olbia, che al loro arrivo si sono complimentati per il lavoro svolto nel mettere in sicurezza le persone coinvolte. Anche i familiari di uno dei feriti hanno successivamente voluto ringraziare l’agente per l’assistenza prestata.

Un episodio che conferma, ancora una volta, lo spirito di servizio e il senso del dovere che contraddistinguono gli operatori della Polizia di Stato, pronti a intervenire in soccorso dei cittadini anche al di fuori dell’orario di lavoro.