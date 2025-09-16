Pubblica post che incitano al terrorismo islamico: individuato e denunciato sarà espulso

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENE – Inneggia alla Jihad sui social e nel video si vede una pistola: individuato e denunciato verrà espulso.

Sabato (13 settembre) è giunta una segnalazione sull’app Youpol della Polizia di Stato di un profilo Instagram con post di istigazione al compimento di atti terroristici anche contro gli italiani.

Le immediate attività di indagine condotte dall’Antiterrorismo Internazionale della Digos della Questura di Firenze, hanno consentito di individuare e identificare l’utilizzatore del profilo social segnalato, un cittadino siriano di 63 anni, denunciato per il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”.

La Digos, dopo aver immediatamente visionato il materiale presente sul profilo social, tra cui alcuni video in cui era ben visibile una pistola riposta in una fondina e appoggiata su un letto all’interno di un’abitazione, nonché video di esaltazione dell’operato del gruppo terroristico di Hamas e di incitamento a ripetere azioni terroristiche come quella dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, è riuscita ad individuare e rintracciare nel capoluogo il titolare del profilo social, malgrado quest’ultimo avesse usato l’accorgimento di non riprendersi mai in volto.

Infatti, grazie ad alcuni dettagli presenti nei contenuti pubblicati e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile restringere il campo di ricerche ad una determinata zona della città, il quartiere Isolotto. Personale della Digos, nella tarda serata di sabato, ha individuato il sospetto nelle vicinanze di un’attività commerciale e, dopo averlo fermato e identificato, nei suoi confronti è scattata una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati e sequestrati la pistola, rivelatasi poi una scacciacani, presente in alcuni video da lui pubblicati, un pugnale, un coltello a lama fissa e diversi dispositivi informatici che saranno analizzati dagli investigatori dell’antiterrorismo.

Al termine delle operazioni il cittadino siriano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla procura di Firenze e trasferito in un centro di permanenza per il rimpatrio, in attesa di poter procedere alla sua espulsione dal territorio nazionale.