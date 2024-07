Quasi 200 cani detenuti in condizioni igieniche precarie a Barberino di Mugello

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DI MUGELLO – Detenevano cani in condizioni sanitarie precarie, in due allevamenti distinti all’interno di una proprietà isolata nell’alto Mugello. Gli animali, appartenenti alle razze bulldog francese, beagle, griffon bleu de gascogne e barboni, erano tenuti in strutture abusive, senza le dovute autorizzazioni.

Si è svolta nel Comune di Barberino di Mugello, all’interno di un canile/allevamento di cani con abitazioni, una complessa ispezione: complessivamente sono stati controllati 194 cani distribuiti nelle strutture. E’ tuttavia apparso chiaro, rispetto al numero di esemplari dichiarati dall’allevatore all’anagrafe canina regionale, che non è stata denunciata la morte di numerosi esemplari.

A condurre l’intervento, una task force composta carabinieri forestali, carabinieri del Nil, veterinari Asl, guardia di finanza, municipale. Le indagini hanno interessato alcuni soggetti che in concorso tra loro, agivano all’interno di uno stesso disegno criminoso. Dal punto di vista sanitario, sono stati eseguiti dei campionamenti delle feci di alcuni soggetti, che saranno analizzati dall’istituto zooprofilattico di Firenze, per verificare la eventuale presenza di patologie a carico dei cani, in particolare parvovirosi e giardia che, se non opportunamente trattate, provocano la morte soprattutto dei cuccioli. Si tratta di malattie riconducibili a condizioni sanitarie precarie e a scarso controllo veterinario.

Sequestrata inoltre la documentazione e materiale di vario tipo, tra cui 600 dosi di vaccini, conservati nel frigorifero di casa. Non erano presenti registri e atti la cui redazione dovrebbe essere prevista in una attività di regolare allevamento. I carabinieri del Nil hanno scoperto 3 lavoratori irregolari a nero e disposto la sospensione dell’attività, stabilendo le dovute sanzioni amministrative.

La procura ha disposto il sequestro probatorio di tutti i cani presenti nell’allevamento. Per le irregolarità di vario tipo accertate, sono state segnalate all’autorità giudiziaria 3 persone. Infine saranno elevate numerose sanzioni amministrative da parte dei vari enti compartecipi, per i molti illeciti rilevati.