Quattro intossicati nell’incendio all’ex Galileo a Firenze

FIRENZE – Un altro grosso incendio in un edificio abbandonato a Firenze.

È scoppiato nella notte fra il 26 e il 27 novembre in via Taddeo Alderotti all’ex Galileo, per cause ancora al vaglio.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con due squadre e due autobotti, un’autoscala, il carro aria e il funzionario per la gestione delle squadre e hanno effettuato l’ispezione all’interno dei numerosi locali invasi dai fumi alla ricerca di eventuali persone.

Tre sono le persone recuperate e soccorse dai vigili del fuoco, affidate poi al personale sanitario per accertamenti, ed altre persone sono uscite in autonomia. Quattro hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

L’intervento ha provveduto ad effettuare lo spegnimento di alcune masserizie presenti in un un locale.

Sul posto anche la Polizia.