Rapina in una gioielleria di Montelupo: in due fanno razzia e fuggono

MONTELUPO FIORENTINO – Paura nella mattinata del 3 gennaio per la rapina in una gioielleria di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intorno alle 10 due uomini con il volto coperto, forse con la pistola in pugno, sono entrati nel negozio di via della Pace intimando alla titolare del negozio di consegnare i gioielli e facendola sdraiare a terra mentre portavano a termine il colpo.

Poi si sono dati alla fuga, forse attesi da un ‘palo’ all’esterno.

Il bottino, da quantificare, è composto da monili in oro e argento. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato le indagini ascoltando i presenti e acquisendo le riprese delle telecamere di videosorveglianza del negozio e della zona, anche grazie alla polizia municipale.