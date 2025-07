Scandicci ricorda Niccolò Ciatti, sindaca Sereni: “Attenzione alta fino a che non sarà fatta giustizia”

SCANDICCI – Oggi 24 luglio sarebbe stato il compleanno di Niccolò Ciatti.

Oggi Niccolò avrebbe compiuto 30 anni.

Il ragazzo di Scandicci, Firenze, aveva 22 anni quando venne assassinato in Spagna, massacrato di botte la notte tra 11 e 12 agosto a Lloret de Mar in una discoteca in Spagna, dove si trovava in vacanza con gli amici.

Ucciso a calci mentre era inerme in terra, impossibilitato a difendersi.

Ci sono le drammatiche immagini riprese con un telefonino a testimoniare la violenza di cui Niccolò Ciatti è stato vittima, colpito a terra con un calcio alla testa.

Bissoultanov è ancora latitante, su di lui mandato di cattura internazionale.

Babbo Luigi Ciatti ricorda il compleanno del figlio via social: “Continuiamo a chiedere, a distanza di otto anni giustizia vera per Niccolò e in un paese civile non dovrebbe essere così”