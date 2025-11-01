17.3 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Scompare da una struttura sanitaria di Fiesole: si cerca un uomo di 48 anni

Nelle attività di ricerca sono impegnate le forze di polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Scompare da una struttura sanitaria di Fiesole: si cerca un uomo di 48 anni
Scompare da una struttura sanitaria di Fiesole: si cerca un uomo di 48 anni (foto inviata da prefettura)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – È stato attivato questa notte dalla Prefettura il piano di ricerche persone scomparse in seguito alla denuncia di allontanamento volontario di un uomo di 48 anni, italiano.

L’uomo si è allontanato dalla struttura sanitaria Casa dei Poeti a Fiesole.

Nelle attività di ricerca sono impegnate le forze di polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.

Al momento della scomparsa l’uomo, di carnagione olivastra, corporatura esile, occhi color nero, stempiato con capelli lunghi e codino, di peso 65 chii circa, indossava un giubbotto di colore scuro, pantalone di jeans e scarpe tipo Timberland.

Chiunque l’abbia visto può contattare il Numero unico di emergenza 112.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.3 ° C
18.5 °
16.3 °
91 %
0.5kmh
20 %
Sab
17 °
Dom
20 °
Lun
18 °
Mar
19 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1633)ultimora (1430)sport (66)vid (52)demografica (25)mot (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati