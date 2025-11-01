Scompare da una struttura sanitaria di Fiesole: si cerca un uomo di 48 anni

|
FIESOLE – È stato attivato questa notte dalla Prefettura il piano di ricerche persone scomparse in seguito alla denuncia di allontanamento volontario di un uomo di 48 anni, italiano.
L’uomo si è allontanato dalla struttura sanitaria Casa dei Poeti a Fiesole.
Nelle attività di ricerca sono impegnate le forze di polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile.
Al momento della scomparsa l’uomo, di carnagione olivastra, corporatura esile, occhi color nero, stempiato con capelli lunghi e codino, di peso 65 chii circa, indossava un giubbotto di colore scuro, pantalone di jeans e scarpe tipo Timberland.
Chiunque l’abbia visto può contattare il Numero unico di emergenza 112.