Si perde durante un’escursione a Rincine, recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco

LONDA – I vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti stasera (23 giugno) dalle 19,30 nel comune di Londa in zona impervia boschiva nella zona fontana Fornacina in località di Rincine, per la ricerca e soccorso di una persona dispersa durante una escursione.

Gli operatori della sala operativa 115 hanno effettuato le procedure per localizzare l’uomo fornendo le informazioni alla squadra di terra per raggiungere la zona ed iniziare la ricerca. Immediato e risolutivo l’intervento di Drago 63 del reparto volo di Arezzo, che ha effettuato il sorvolo sulle coordinate fornite dalla localizzazione.

L’uomo è stato raggiunto dagli elisoccorritori e recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasportato al campo sportivo di Londa e affidato alla squadra di terra.

L’uomo in buone condizioni è stato accompagnato nella struttura ricettiva dalla Misericordia di Londa.