Si schianta contro il guard rail e muore motociclista di 28 anni

FIRENZE – Tragico incidente in via Canova a Firenze.

È accaduto nella notte fra il 19 e il 20 agosto per una dinamica al vaglio della polizia municipale del capoluogo. Un motociclista di 28 anni, residente in città, di origine filippina, ha perso il controllo della sua moto, all’inizio della strada, sul lato di via Simone Martini, ed è andato ad urtare violentemente il guard rail.

Immediati i soccorsi per tentare di salvare la vita al giovane ma i traumi erano troppo gravi e i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata, dopo l’autorizzazione del magistrato, all’obitorio.

L’incidente è accaduto intorno all’una di notte, in un punto, nel quartiere dell’Isolotto, tristemente noto per altri incidenti mortali. Fra le cause possibili un malore, un colpo di sonno o l’eccessiva velocità con cui il 28enne stava percorrendo la strada, sgombra per l’ora tarda.