Si schianta in moto con la motrice di un camion: muore a 34 anni

Incidente mortale a Scandicci lungo via Pisana: dinamica al vaglio della polizia municipale. Inutili i soccorsi, caos per il traffico cittadino

Cronaca
REDAZIONE
Provoca un incidente con la moto e poi scappa: rintracciato dalla polizia municipale
(foto Met)
Meno di 1 ' di lettura
SCANDICCI – Tragedia sulle strade fiorentine: un motociclista di 34 anni ha perso la vita questa mattina (15 settembre) a Scandicci, in seguito a un violento scontro con la motrice di un camion lungo via Pisana.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento e non avrebbe lasciato al centauro possibilità di salvezza.

La notizia ha suscitato grande commozione in zona, dove il 34enne era conosciuto. La viabilità su via Pisana ha subito rallentamenti e deviazioni per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come avviene di prassi in questi casi, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini. Un altro drammatico episodio che riporta al centro il tema della sicurezza sulle strade e della vulnerabilità dei motociclisti negli scontri con i mezzi pesanti.

