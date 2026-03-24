Tenta la rapina a Firenze con una motosega e un coltello

FIRENZE – Una tentata rapina a Firenze si è verificata nel pomeriggio di domenica 22 marzo in un bar di via delle Panche, dove un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato il titolare con due armi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti della Questura di Firenze, l’uomo si sarebbe presentato all’interno del locale con una busta di plastica. Da lì avrebbe estratto una mini motosega, utilizzata per intimidire il proprietario dell’attività. È stato proprio il titolare a dare l’allarme, segnalando la situazione alle forze dell’ordine.

Alla vista delle pattuglie, il 36enne avrebbe nascosto l’oggetto nella busta e si sarebbe allontanato dal bar. La vicenda però non si è conclusa in quel momento: dopo poco tempo, l’uomo sarebbe tornato nel locale, questa volta armato di un coltello, con il quale avrebbe nuovamente minacciato il titolare nel tentativo di portare a termine la rapina.

Gli agenti intervenuti sono riusciti a bloccare l’uomo direttamente all’interno dell’esercizio commerciale, evitando conseguenze più gravi. Il 36enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, durante la quale saranno valutate le misure da adottare nei suoi confronti.

L’episodio ha generato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona di via delle Panche, un’area urbana con numerose attività. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha consentito di gestire la situazione senza escalation.