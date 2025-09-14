27.8 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Tenta la rapina in un negozio ma si ferisce: arrestato

Il 24enne all'arrivo dei poliziotti li ha aggrediti e ne ha mandati due in ospedale con 30 e 10 giorni di prognosi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tenta la rapina in un negozio ma si ferisce: arrestato
Tenta la rapina in un negozio ma si ferisce: arrestato (foto Polizia)
FIRENZE – Tenta la rapina in un negozio ma si ferisce, all’arrivo dei poliziotti li aggredisce e ne manda due all’ospedale: arrestato. 

Nella tarda serata di venerdì le volanti della questura di Firenze sono intervenute in via di San Bartolo a Cintoia a seguito di segnalazione di una persona in strada ferita che si mostrava poco collaborativa con i sanitari giunti sul posto e che, poco prima, era entrata in un negozio in stato d’ira danneggiando la vetrina e ferendo lievemente il titolare con un cacciavite che riusciva a svincolarsi e a rifugiarsi all’interno del proprio negozio, riportando lievi ferite.

Giunti sul posto, l’uomo da subito si è mostrato aggressivo nei confronti degli agenti.

Durante le fasi dell’intervento in cui gli operatori cercavano di riportare la situazione alla normalità, l’uomo si è scagliato ripetutamente contro gli agenti con calci e pugni, provocando loro lesioni. Un agente ha riportato la frattura del dito con una prognosi di 30 giorni, l’altro contusioni ed escoriazioni, con una prognosi di 10 giorni.

Il soggetto, una volta bloccato, è stato trasportato all’ospedale di Torregalli per le cure del caso.

Il 24enne, già noto per reati contro il patrimonio, sentito il pm di turno è stato condotto alle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

