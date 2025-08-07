31.3 C
Un camion con cella frigorifera si incendia in galleria: il fumo denso invade il tunnel

Complesso intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e controllato la condizione dei conducenti degli altri veicoli

Cronaca
REDAZIONE
Un camion con cella frigorifera si incendia in galleria: il fumo denso invade il tunnel (foto vigili del fuoco)
BARBERINO DEL MUGELLO – Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Firenze, con i distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, sono intervenuti sul tratto autostradale A1 in direzione Bologna, al chilometro 21,8, all’interno della galleria di Base tra Firenzuola e Badia, per un incendio che ha interessato una cella frigorifera di un mezzo pesante.

Sul posto sono state inviate due squadre e due autobotti, oltre al carro aria dalla sede centrale e a personale del comando di Bologna. Gli uomini del distaccamento di Barberino del Mugello hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme che stavano coinvolgendo la cabina di guida e una porzione della cella frigorifera del tir, che si trovava scarico in un’isola di emergenza. L’incendio, che aveva generato una densa colonna di fumo riducendo drasticamente la visibilità, ha costretto i conducenti dei veicoli in transito a fermarsi e a rifugiarsi nelle vie di fuga e nelle zone di sicurezza presenti nella galleria.

Durante le operazioni di soccorso si è verificato anche un incidente alle spalle del rogo: un tamponamento tra un’autovettura e un carro attrezzi, inizialmente non visibile a causa del fumo. Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare assistenza ai coinvolti, mentre la Polizia Stradale ha disposto la chiusura della galleria per consentire i soccorsi.

Intorno a mezzanotte e mezza la situazione è tornata sotto controllo: il personale Gsa, in collaborazione con i vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Bologna, ha completato le operazioni di spegnimento e bonifica. Le persone che si erano rifugiate nei punti di sicurezza sono state individuate e affidate ai sanitari per controlli e accertamenti in ospedale.

