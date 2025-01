A Firenze la Befana si cala dalla Loggia dei Lanzi

FIRENZE – La Befana cala dall’alto anche a Firenze, il 6 gennaio.

Ogni anno, come consuetudine, la Befana dei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria a Firenze. È quanto avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito dell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini di Firenze ed a quelli di passaggio in città.

L’invito, rivolto a tutti i bimbi, è di presentarsi in piazza alle 15: poco dopo la Befana darà prova di capacità acrobatiche, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana signora sarà aiutata da cinque valorosi vigili del fuoco che le daranno assistenza e attraverso l’utilizzo di tecniche di calata su corda Saf (Speleo alpino fluviale), la porteranno a terra per incontrare i piccoli fan.

In Piazza della Signoria saranno esposti anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco, che non solo desteranno la curiosità dei bambini ed adulti grazie alle attrezzature utilizzate quotidianamente dai Vigili del Fuoco nel soccorso urgente, ma rappresentano anche lo spunto per affrontare tematiche importanti come la prevenzione, la conoscenza e la consapevolezza degli atteggiamenti da assumere in casi di emergenza.

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, è possibile grazie al supporto logistico delle Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del comando dei vigili del fuoco di Firenze insieme all’Associazione nazionale dei vigili del fuoco Sezione Firenze e le Vecchie glorie del calcio storico Fiorentino. Oltre ad allietare le famiglie, l’evento ha anche un obiettivo sociale.