Allo storico Alessandro Barbero le chiavi della città di Firenze

FIRENZE – Ad Alessandro Barbero le chiavi della città di Firenze.

La cerimonia si è tenuta a Palazzo Vecchio. Il riconoscimento arriva perché, riportano le motivazioni, “grazie a un linguaggio chiaro e avvincente, alla sua finezza di storico e di narratore, ha fatto appassionare alla storia migliaia di persone, di tutte le età, conquistate dal suo straordinario talento e dalle grandi doti comunicative. Con le sue ricerche, i suoi libri, le sue conferenze, ha illuminato epoche e personaggi della storia, anche fiorentina, trasformandoli in un racconto vivo, appassionante, permettendoci di comprendere meglio il nostro passato e di leggere il tempo presente con una nuova consapevolezza”.

La cerimonia di consegna da parte della sindaca Sara Funaro si è tenuta nella sala degli Elementi di Palazzo Vecchio. “Oggi è motivo di orgoglio per me consegnare le mie prime chiavi della città al professor Barbero – ha detto la sindaca – Con la sua attività, il suo fascino, la sua passione per la storia, è riuscito a far avvicinare tantissime persone questa materia, troppo spesso considerata una cosa ‘polverosa’. Barbero è riuscito invece a renderla attuale, attrattiva per tantissime persone di tutte le età, soprattutto per i giovani, attraverso i podcast o i video”.

“Ho l’emozione di ricevere le chiavi della città di Firenze. È la Firenze medaglia d’oro della Resistenza che mi dà le chiavi, è un grandissimo onore”, ha detto Barbero che ha definito la città “senza pari al mondo”.

“Firenze – ha poi proseguito – deve dare un riconoscimento a chi valorizza la storia, a chi ci mette in condizione di valorizzare il passato e di riflettere sul presente e sul futuro, perché solo da una lettura attenta, profonda, di ciò che è stato possiamo mettere le basi per la costruzione di un futuro migliore”.