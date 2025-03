‘Boccaccio 25’, a Certaldo la mostra per i 650 anni dalla morte del maestro

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un omaggio a uno dei più grandi letterati italiani a 650 anni dalla sua morte. Fino al 18 maggio, il borgo di Certaldo Alto celebra Boccaccio con Boccaccio 25, la mostra inaugurale di CertaldoArte25, curata da Davide Sarchioni.

A rendere omaggio al grande poeta italiano sono due artisti di fama internazionale: il tedesco Thomas Lange e il giapponese Mutsuo Hirano, che intrecciano pittura e scultura in un percorso visivo e materico originale, evocando lo spirito del Decameron come metafora della diversità e della vitalità dell’espressione artistica.

Nella città di Boccaccio, l’itinerario si sviluppa tra le storiche sale di Palazzo Pretorio e gli spazi esterni della Loggia del Vicariato e del Giardino della casa da tè. Un dialogo tra opere che attinge alla tradizione iconografica per rinnovarsi nel presente, tra echi del Rinascimento italiano e suggestioni del neoespressionismo tedesco nella pittura di Lange, e una fusione tra spiritualità e mito nelle terrecotte di Hirano.

È così che i due artisti, inaugurando la rassegna dedicata a Boccaccio, trasformano Palazzo Pretorio in uno spazio di riflessione artistica, dove passato e presente si incontrano attraverso opere che parlano di bellezza e fragilità, violenza e speranza. Un omaggio al padre italiano della novella – ma anche a Pasolini e alla sua visione cinematografica del Decameron – che restituisce all’opera letteraria la sua attualità, in un alternarsi di ambienti e atmosfere, libertà, memoria e identità.

Il viaggio di Boccaccio 25 si apre nella Loggia del Vicariato con 9 sculture in terracotta di Mutsuo Hirano che, con tratti umoristici e dissacranti, evocano i differenti tipi umani descritti nelle novelle del Decameron, in un gioco di espressioni e maschere allegoriche. Dalla loggia si passa alla prima sala del palazzo, dove un doppio ritratto di Boccaccio – due dipinti speculari – e una versione tridimensionale in terracotta introducono alla Sala del Vicario. Qui, la pittura gestuale di Thomas Lange, ispirata alla Deposizione di Pontormo, dialoga con gli affreschi quattrocenteschi della sala e con una scultura di Hirano.

Nell’Anticamera, ritratti monocromi di Lange rimandano ai volti delle donne di Teheran e delle vittime delle persecuzioni, mentre le sculture di Hirano amplificano il senso di dolore e speranza. La Camera delle Serve diventa poi un’installazione immersiva: un labirinto di teli dipinti da Lange avvolge il visitatore in un vortice di volti e colori, esplorando il tema dell’identità con riferimenti alla cultura queer e underground. Proseguendo con i temi dell’attualità, nella Sala dell’Alcova, il mare diventa metafora: i dipinti di Lange evocano i naufragi dei migranti mentre una scultura in blu di Hirano emerge dalle onde come simbolo di speranza.

La Camera dei Forestieri ospita opere di Lange, ispirate a Pontormo e Botticelli, accanto ai 3 demoni di Hirano, reinterpretazioni visionarie degli Oni giapponesi, mentre il tema della guerra e della pace domina la Loggia Coperta. Qui le tele di Lange mostrano santi e apostoli armati o martirizzati e una Madonna col Bambino, ispirata a Botticelli, emerge tra strati pittorici contrastanti. Accanto, le Ondine di Hirano diventando testimoni silenziose di un’umanità alla deriva. L’installazione Fate di Hirano, infine, si innesta tra le mura del Giardino della casa da tè di Hidetoshi Nagasawa, ricollegandosi simbolicamente alle radici giapponesi dell’artista.

La mostra include un breve video-documentario di Isaco Praxolu sugli artisti al lavoro nel loro studio a Casa Fornovecchino, nella campagna umbro-laziale.

Boccaccio 25 è promossa dal Comune di Certaldo con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana. La mostra sarà visitabile dall’1 marzo al 18 maggio a Palazzo Pretorio a Certaldo. L’allestimento e il coordinamento del progetto espositivo è curato da Exponent, il catalogo che accompagna la mostra è edito da Associazione Casa Fornovecchino.