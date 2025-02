Certaldo celebra Boccaccio: a Palazzo Pretorio ‘CertaldoArte 25’

Getting your Trinity Audio player ready...

CERTALDO – Certaldo celebra Giovanni Boccaccio, a cui Certaldo ha dato i natali e di cui si celebrano quest’anno i 650 anni dalla morte, con CertaldoArte25, rassegna di arte contemporanea organizzata dal Comune di Certaldo e patrocinata dal Consiglio regionale della Toscana, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. Rassegna a Palazzo Pretorio da sabato 1 marzo al 18 gennaio 2026. Nove artisti italiani e internazionali, le cui opere spaziano da dipinti a sculture, da installazioni artistiche fino ai gioielli: Thomas Lange, Mutsuo Hirano, Marica Fasoli, Valentina Palazzari, Marcella Conte, Marco Frangini, Valerio Salvadori, Arthur Duff, Antonio Marchetti Lamera. Ciascuno di loro esporrà un’opera dedicata al grande scrittore.

La presentazione del programma nel Media center Sassoli di palazzo del Pegaso. Sono intervenuti i consiglieri regionali Francesco Gazzetti, segretario questore dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, ed Enrico Sostegni. Con loro Giovanni Campatelli, sindaco di Certaldo, Clara Conforti, assessora comunale alla cultura, e Francesca Parri, curatrice e coordinatrice del progetto per Exponent.

Ad aprire la rassegna il 1 marzo ‘Boccaccio 25′, mostra del pittore tedesco Thomas Lange e dello scultore giapponese Mutsuo Hirano, visitabile fino al 18 maggio. Lange (Berlino 1957) presenta trenta grandi dipinti in cui il passato si sovrappone al presente: icone tratte da Botticelli e Pontormo convivono con figure contemporanee, come le donne di Teheran. Tra le opere più significative il ciclo degli sbarchi di Lampedusa. Le sculture in terracotta di Hirano (Hyogo, Kyoto, 1952) accompagnano il percorso espositivo, disposte a commento delle immagini pittoriche.

Dal 15 marzo al 4 maggio sarà la volta di “Racconti preziosi, gioielli contemporanei tra narrazione e simbolismo’. Gli autori, Marcella Conte, designer di gioielli, Marco Frangini (Firenze, 1962) e Valerio Salvadori (Firenze, 1966) designer e maestri orafi, reinterpretano la tradizione orafa toscana. Accanto ad una selezione di opere individuali, si potranno ammirare due creazioni collettive ispirate al ‘Decameron” di Giovanni Boccaccio.

Il 17 maggio si aprirà ‘Perché realizzare un’opera quando è così bello sognarla soltanto?’ di Arthur Duff (Wiesbaden, 1973) e Antonio Marchetti Lamera (Bergamo, 1964), che esplora i luoghi boccacciani con installazioni luminose, dipinti e un’opera video.

Dal 31 maggio al 7 settembre Marica Fasoli (Bussolengo, Verona, 1977) presenterà ‘Folds’, una ricerca sull’origami e il movimento geometrico, con un’opera ispirata al Corbaccio.

Chiuderà la rassegna Fiammetta di Valentina Palazzari (Terni, 1975) dal 27 settembre 2025 al 18 gennaio 2026: un omaggio alla figura femminile celebrata da Boccaccio, tra scultura, pittura e installazione.

Il consigliere regionale Francesco Gazzetti, ha sottolineato come l’evento “tiene insieme lo sforzo di conservazione e promozione della memoria di Boccaccio, eccellenza non solo toscana, ma di tutta l’Europa, con la contemporaneità e la visione futura”.

Enrico Sostegni, consigliere regionale espressione del territorio dell’Empolese Valdelsa, ha parlato di “una rassegna che si sta sempre più consolidando e che costituisce un elemento importante di valorizzazione di tutto il borgo di Certaldo, che ha un centro storico rimasto intatto nel cuore della Valdelsa, territorio ricco di risorse culturali e ambientali”.

“CertaldoArte è un appuntamento che ha saputo crescere e rinnovarsi, mantenendo sempre vivo il dialogo tra la nostra comunità e il mondo dell’arte contemporanea – ha affermato il sindaco Giovanni Campatelli – Questa quinta edizione segna un passaggio importante, perché conferma il respiro nazionale della rassegna e, al contempo, introduce un’apertura internazionale con la partecipazione di artisti provenienti dalla Germania e dal Giappone”. Il sindaco ha poi sottolineato come la rassegna si inserisce nel panorama delle celebrazioni di Boccaccio unendo tradizione e contemporaneità, “segno di quanto l’arte possa essere un ponte tra epoche, culture e linguaggi diversi”.

L’assessora Clara Conforti ha ribadito che “il borgo medievale di Giovanni Boccaccio si conferma location ideale per valorizzare le espressioni artistiche più varie. Le opere esposte si intrecceranno con la storia e l’atmosfera unica di Certaldo, offrendo ai visitatori un’esperienza artistica coinvolgente e stimolante in un connubio affascinante di tradizione e innovazione”.

“Le opere di nove importanti artisti, saranno allestite nelle sale di Palazzo Pretorio, sede importante e suggestiva per ospitare mostre ed installazioni artistiche – ha dichiarato Francesca Parri, organizzatrice della rassegna per il quinto anno consecutivo – Certaldo è polo di attrazione per artisti e visitatori. Non a caso ha assunto un ruolo internazionale, a conferma che il connubio tra arte medievale e arte contemporanea funziona. L’antico borgo si prepara ad accogliere il visitatore per trasportarlo in una dimensione artistica tra passato e presente”.

A realizzare il logo ufficiale delle celebrazioni del 650esimo anniversario della morte di Boccaccio, l’artista di Certaldo Fabio Calvetti.