Dai concerti al countdown con videomapping in piazza della Signoria: la notte di San Silvestro a Firenze

FIRENZE — Il capoluogo toscano si prepara a salutare il 2025 con un Capodanno diffuso che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Quattro piazze, quattro anime musicali diverse e un unico grande brindisi collettivo: Firenze punta sulla varietà per intercettare i gusti di cittadini e turisti, con un’offerta che spazia dal pop d’autore alla spiritualità del gospel, fino alle raffinatezze del jazz internazionale.

Il cuore pulsante in Santa Croce

L’appuntamento principale è fissato in piazza Santa Croce, dove a partire dalle 21 prenderà il via il grande show che accompagnerà la città fino all’una di notte. La line-up è di altissimo profilo: saliranno sul palco i Tiromancino di Federico Zampaglione, portatori di quel pop poetico che ha segnato la musica italiana, la poliedrica Paola Iezzi (in veste di cantautrice e deejay), e l’urban folk malinconico di Franco126. Grande curiosità per Sarafine e per le nuove stelle emerse dall’ultima edizione di X Factor, Layana e Tomasi. La conduzione è affidata a Leo Di Bello, mentre il tappeto sonoro prima e dopo i live sarà curato dal maestro dei piatti Lele Sacchi. Per chi non potrà essere in piazza, l’evento sarà visibile in tutta Italia grazie alla diretta sui canali Sky (501 e 251) e in streaming su Sky Tg24.

Gospel e jazz: le piazze d’autore

Per chi cerca atmosfere più intime o ricercate, le alternative non mancano. In piazza Santissima Annunziata, sotto il Loggiato dello Spedale degli Innocenti, risuoneranno le note di Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno. L’Orchestra da Camera Fiorentina dialogherà con le potenti voci dei The Pilgrims e del Light Gospel Choir, offrendo un repertorio che spazia dai tradizionali spiritual a inedite versioni pop/rock sinfoniche.

Spostandosi in Oltrarno, sul sagrato della chiesa in piazza del Carmine, il jazz sarà il protagonista assoluto. L’associazione Music Pool ha messo in campo una formazione d’eccezione: i Nico Gori Young Lions ospiteranno il fuoriclasse della tromba Fabrizio Bosso. Un set che promette scintille tra swing, bebop e influenze brasiliane, rigorosamente a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il countdown visivo a Palazzo Vecchio

Infine, il momento istituzionale del countdown avrà come cornice piazza della Signoria. Quest’anno la mezzanotte sarà scandita da uno spettacolare videomapping d’artista

proiettato sulla maestosa facciata di Palazzo Vecchio. L’opera, parte del progetto Florence Lights Up curato dalla Fondazione Muse, trasformerà la pietra della storia in un racconto luminoso e dinamico, guidando la piazza verso i primi secondi del 2026.

Tutti gli eventi sono stati studiati per garantire la massima sicurezza e fruibilità, confermando Firenze come una delle capitali europee dell’intrattenimento di qualità per la notte di San Silvestro.