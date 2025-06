Gazzelle ospite di una festa di matrimonio a Firenze come testimone di nozze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un testimone di nozze davvero speciale: Gazzelle

.

Si è tenuta ieri (13 giugno) allo Chalet Fontana di Firenze, una festa privata in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio celebrato nei giorni precedenti. Tra gli invitati anche Gazzelle, presente in veste di testimone. Il cantautore romano, reduce dal successo del concerto al Circo Massimo, ha preso parte all’intera serata, restando fino a tarda notte insieme agli sposi e agli amici più stretti.

Nel corso dell’evento, Gazzelle si è intrattenuto con i presenti, posando per foto ricordo e firmando autografi con lo stile discreto e ironico che lo contraddistingue. Gli sposi, come gli invitati, hanno accolto con entusiasmo la presenza dell’artista.

Nei mesi scorsi, Gazzelle aveva già dedicato alla coppia il brano Il mio amico si sposa, pubblicato all’inizio del 2025.