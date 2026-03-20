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Giorgia in concerto a Firenze, cresce l’attesa

La cantante torna a Firenze il 28 marzo al Mandela Forum, tra nuovi brani e grandi successi dopo un anno da record

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Giorgia Live
foto di IG di Giorgia
1 ' di lettura

FIRENZE – Il ritorno di Giorgia è tra gli eventi più attesi del 2026 per gli appassionati di musica dal vivo. La cantante tornerà sul palco sabato 28 marzo al Nelson Mandela Forum, uno dei principali palazzetti italiani, nell’ambito del tour che prosegue dopo il successo registrato nell’anno precedente.

Il ritorno nei grandi live arriva dopo un 2025 particolarmente positivo per l’artista, che ha conquistato le classifiche e registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane. I nuovi appuntamenti, tra cui quello nel capoluogo toscano, rappresentano una risposta alla forte richiesta del pubblico, con date aggiuntive nelle principali tappe del tour.

Il concerto si inserisce in un inizio di anno segnato dall’uscita del nuovo singolo Corpi Celesti, brano che anticipa ulteriormente il percorso musicale legato all’album G, già posizionato ai vertici della classifica Fimi Il singolo, scritto da autori affermati del panorama italiano, affronta temi legati alla fiducia e alla resilienza quotidiana, proseguendo la linea artistica recente della cantante.

Nel corso della serata la cantante proporrà una scaletta che alternerà le produzioni più recenti ai brani che hanno segnato la carriera dell’artista. Un repertorio ampio che attraversa diverse fasi della sua produzione musicale, permettendo al pubblico di rivivere i successi più noti accanto alle nuove uscite.

L’evento al Nelson Mandela Forum si preannuncia come uno spettacolo di lunga durata, pensato per offrire un’esperienza completa, tra interpretazione vocale e arrangiamenti curati. La tournée nei palazzetti conferma il ruolo centrale della dimensione live nel percorso artistico della cantante, consolidato negli anni anche grazie al rapporto diretto con il pubblico.

© Riproduzione riservata

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