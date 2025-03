I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I Pinguini Tattici Nucleari tornano in concerto a Firenze con il loro nuovo album Hello World, che segna il ritorno sulla scena musicale dopo oltre due anni dall’ultimo lavoro, Fake News.

Il nuovo disco, già celebrato dal successo del singolo Romantico ma muori, sarà protagonista del loro tour estivo del 2025. Hello World rappresenta un saluto al mondo, un viaggio musicale che invita tutti ad unirsi alla band. L’album contiene canzoni che, come la prima frase imparata in programmazione, sintetizzano un incontro tra soggetto e contesto.

Il tour, che partirà il 7 giugno, segnerà un’altra importante tappa dopo l’enorme successo degli stadi nel 2023 e 2024.

Ecco le date

7 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

11 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

14 giugno 2025 – Treviso – Arena della Marca

17 giugno 2025 – Torino – Stadio olimpico grande Torino

21 giugno 2025 – Ancona – Stadio del Conero

25 giugno 2025 – Firenze – Visarno arena

28 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

4 luglio 2025 – Roma – Stadio Olimpico

Acquista qui i biglietti.