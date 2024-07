Getting your Trinity Audio player ready...

MONTESPERTOLI – Mercatino, musica e vino a Montespertoli con La notte bianca in programma mercoledì (24 luglio). L’evento è organizzato dall’Associazione commercianti e artigiani di Montespertoli e fa parte dell’iniziativa Cene d’estate.

In piazza del Popolo, il cuore della festa, saranno presenti bancarelle e musica dal vivo: tutti i locali di Montespertoli parteciperanno all’evento offrendo una cena all’aperto. I visitatori avranno l’opportunità di degustare piatti tipici della tradizione toscana, accompagnati dai migliori vini locali.

La Notte Bianca di Montespertoli è pensata per tutte le età e rappresenta un’occasione unica per vivere il paese in un’atmosfera all’insegna della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali.

E’ consigliata la prenotazione per la cena contattando il locale. Per seguire le prossime date di Cene d’estate e per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook dedicata.