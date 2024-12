Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sara Funaro si cala da Palazzo Vecchio: sindaca acrobata con i doni per i bambini

Sara Funaro si cala da Palazzo Vecchio, la sindaca di Firenze acrobata nei panni di elfa è scesa dal terrazzino della facciata principale in una piazza della Signoria stracolma per portare caramelle e doni ai bambini.

Evento organizzato da Comune di Firenze con Confcommercio e EdiliziAcrobatica con il tradizionale arrivo di babbo Natale sceso con i suoi aiutanti dalla Torre di Arnolfo.

E dall’alto è arrivata anche la sindaca elfa acrobata Sara Funaro. Dopo il predecessore Dario Nardella nei panni di supereroe lanciatissimo verso gli autori dell’atto vandalico in piazza della Signoria, anche la sindaca Funaro un po’ supereroe a Firenze.

E giovedì 19 dicembre alle ore 18 la sindaca attende la città per gli auguri di Natale nel Salone dei Cinquecento.

Sara Funaro, in abiti rossi e verdi e cappello con gli stessi colori, è discesa dal terrazzino in cordata: “Viviamo la magia della festa, incontriamo tante famiglie fiorentine che camminano nelle strade e nelle piazze del centro e di ogni quartiere assieme a chi è in visita alla nostra città. E’ una giornata speciale che dedichiamo ai bambini e alle bambine della città. Per festeggiare al meglio questo Natale tutta Firenze si è messa insieme con mille iniziative diffuse in ogni luogo, ci sono luci, colori e suoni per ogni età, tante esperienze da fare per tutti a partire dai più piccoli. In tutto questo è fondamentale il protagonismo del tessuto commerciale, di ogni singolo commerciante, dei centri commerciali naturali e delle associazioni di categoria che con sapienza e professionalità si impegnano, dimostrano il loro attaccamento a questa nostra città bellissima e organizzano eventi di qualità davvero alta”.

E lunedì 6 gennaio la Befana scenderà in piazza della Repubblica

Il 19 dicembre dunque la sindaca Sara Funaro alle ore 18 nel salone dei Cinquecento per gli auguri di Natale alla città. Con concerto del nucleo orchestrale delle Piagge della Scuola di Musica di Fiesole, ospite il cantante Feysal Bonciani. La cerimonia si apre con il corteo storico della Repubblica Fiorentina e il tradizionale scambio di doni. L’iniziativa è a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima.