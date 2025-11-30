Un francobollo e una cena di gala per in 25 anni della Fondazione Meyer

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nella suggestiva cornice del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si è svolta la celebrazione dei 25 anni della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer che ha visto nel pomeriggio la presentazione dell’emissione di un francobollo celebrativo di questa importante ricorrenza e la sera una cena di gala a cui hanno partecipato 360 persone appartenenti a tutta la comunità istituzionale e del tessuto socio-economico della Toscana e non solo.

Alla presentazione del francobollo, alla buvette del teatro, sono intervenuti l’onorevole Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato del ministero delle imprese e del made in Italy con la delega alla filatelia; Stefano Masera, capo area centro nord di Mercato Privati Poste Italiane; Eugenio Giani, Ppesidente Regione Toscana; Nicola Paolesu, assessore al welfare del Comune di Firenze, in rappresentanza di Sara Funaro, sindaca di Firenze; Marco Carrai, presidente Fondazione Meyer; Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer e Paolo Morello, direttore generale Aou Meyer Irccs.

Presenti anche il cda della Fondazione Meyer ed i dipendenti dell’Ets: Maria Baiada, Laura Becattini, Emmanuele Bittarelli, Duccio Boldrini, Marta dalla Porta, Tommaso Doni, Patrizia Gianassi, Davide Gigli, Melania Mannelli, Laura Pecori, Martina Postiferi, Rafael Menezes Tronquini, Meri Secci, Tiziana Trentacosti

Alla seguente cena celebrativa erano presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il sottosegretario Bernard Dika, la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi, gli assessori Cristina Manetti e Leonardo Marras, per il Comune di Firenze la sindaca Sara Funaro, il presidente della Fondazione Meyer Marco Carrai e il segretario generale Alessandro Benedetti e per l’Aou Meyer Irccs il direttore generale Paolo Morello, il direttore sanitario Emanuele Gori e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini.

Presenti i rappresentanti del cda della Fondazione Meyer e per Unicoop Firenze la presidente del consiglio di sorveglianza Daniela Mori, il presidente del Consiglio di gestione Marcello Giachi ed insieme a loro Claudio Vanni e Francesca Gatteschi.

Sono intervenuti alla cena, tra gli altri, anche Pierluigi Solazzo, comandante della Legione Toscana dei carabinieri e Luigi De Simone comandante provinciale dei carabinieri, Stefano Nesti, Antonella Mansi, Giuseppe Salvini, Massimo Sestini, Marco Carrara, Stefano Aversa, Fabrizio e Federica Masoni, Stefano Gabbrielli, Federico Albini ed Alessia Galdo, Niccolò Ricci, Alessandro Bastagli, Luigi Salvadori, Marco Casamonti, Laura Andreini e Giovanni Pollazzi, Filippo Palumbo, Giovanni Belloni, Marco Stella, Cristiano Savini, Dario Dainelli, le famiglie Monge e Monaco, Filippo Cassetti, la tennista Martina Trevisan, James e Louise Ferragamo che si è gentilmente prestata all’organizzazione dell’evento.

La serata, ha visto il sostegno principale di Principe di Piemonte – Maitò e Volex.

Hanno sostenuto l’evento Av Florence, Castelfalfi, Archea Associati, Confindustria Firenze, Fondazione r Firenze, Gruppo Scotti, Impresa Giannetti, Italfimett, Leofrance, Marco Casamonti – Archea Associati, Iss Palumbo, Nigro Costruzioni, Starhotels, Stefano Ricci, Toscana Aeroporti, e Zoe. Hanno poi contribuito: Alisped, Marchesi Antinori, Fonte Azzurrina, Masoni Spa e Sciarada.