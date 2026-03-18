Il tour della cultura regionale fa scalo a Fucecchio. Manetti: “Un modello vincente tra storia e innovazione”

FUCECCHIO – Il viaggio itinerante della Regione Toscana alla scoperta dei tesori locali ha fatto tappa nell’Empolese Valdelsa. Nella giornata di oggi (18 marzo) l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha visitato la città di Fucecchio, aggiungendo un nuovo tassello a un lungo tour istituzionale che ha già toccato numerosi centri nevralgici della regione, da Pisa a Siena, passando per Prato, Sansepolcro, Pienza e la Valdera.

Accompagnata dalla sindaca Emma Donnini e dai membri della giunta comunale, l’esponente regionale ha dedicato la mattinata all’esplorazione del patrimonio artistico, storico e sociale fucecchiese. Il vertice ha preso il via nel municipio di piazza Amendola, dove i riflettori si sono accesi sull’identità storica della città: un video ha illustrato il mondo del Palio e il minuzioso lavoro delle sartorie di contrada. Spazio anche all’ambito teatrale, con un focus dedicato al Teatrino dei Fondi, realtà che ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento di centro di produzione.

La visita operativa si è poi concentrata all’interno del polo del Parco Corsini, vero e proprio cuore pulsante dell’associazionismo locale. La delegazione ha ispezionato La Tinaia, sede del centro giovani e dell’associazione #Fucecchioèlibera, e La Limonaia, fulcro delle attività teatrali e musicali gestite con Elan Frantoio. L’immersione culturale ha toccato i luoghi simbolo della città: la biblioteca, la ludoteca, il museo civico e diocesano, l’antica torre medievale e i locali della sartoria della contrada Sant’Andrea. Tappa obbligata, infine, alla Fondazione Montanelli Bassi, custode degli storici uffici del celebre giornalista Indro Montanelli.

L’obiettivo dei sopralluoghi è mappare e potenziare i progetti in corso, favorendo nuove opportunità di sviluppo. Al termine della mattinata, l’assessora Manetti ha promosso a pieni voti il territorio, elogiandone la vivacità e l’attitudine a fare rete. “Qui ho trovato una comunità viva, capace di valorizzare le proprie tradizioni e allo stesso tempo di investire in progettualità innovative”, ha commentato l’assessora, ribadendo l’impegno della Regione a sostenere quello che viene definito il modello vitale della “cultura diffusa”.

Un asse istituzionale forte, accolto con favore dall’amministrazione locale. La sindaca Donnini ha infatti rimarcato come la cultura rappresenti una leva imprescindibile per la coesione sociale e l’identità del territorio. “Anche dal rapporto stretto con la Regione – ha concluso la prima cittadina ringraziando l’assessora per la visita – passano le politiche di valorizzazione della nostra città e delle sue eccellenze”. Le due istituzioni si sono salutate con la reciproca promessa di rafforzare ulteriormente la collaborazione per il futuro della comunità fucecchiese.