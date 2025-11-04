15.1 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
All’Antico Vinaio apre a Parigi: è il 50esimo locale nel mondo

La storica schiacciata toscana conquista la capitale francese. Mazzanti racconta che dietro ogni traguardo c’è il sostegno della sua famiglia

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
All'Antico Vinaio Parigi
All'Antico Vinaio Parigi (crediti: IG | @allanticovinaiofirenze)
FIRENZE – Il profumo della schiacciata toscana conquista anche la Francia. Con l’apertura a Parigi, a pochi passi da Notre-Dame, All’Antico Vinaio celebra il traguardo dei cinquanta locali nel mondo. Tommaso Mazzanti, che nel 1991 apriva una piccola bottega in via de’ Neri a Firenze, diventata oggi un marchio simbolo dello street food italiano.

L’apertura nella capitale francese porta a cinque i paesi in cui il marchio è presente: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi e ora Francia.

Durante l’evento, Mazzanti ha ricordato il percorso fatto e il sostegno che lo ha accompagnato: “Chi c’è dietro Antico Vinaio? La mia famiglia. Mia moglie e i miei figli. Loro ci sono dietro. Perché non crei 50 negozi se non hai il supporto di tua moglie e dei tuoi bambini. Voi ora vedete tutto il bello, ma non avete mai visto quello che abbiamo passato per arrivare qui. Voi ora vedete il 50, ma quando avevo un milione di debiti, nel 2021, per costruire quello che ho fatto, nessuno mi aveva scritto che mi sarebbe andata bene e che avrei creato tutto ciò”.

