Bike sharing gratuito a Firenze, l’iniziativa continua fino a dicembre

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La città spinge sull’acceleratore della mobilità sostenibile: l’iniziativa che offre il bike sharing gratuito agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale (Tpl) è stata un successo tale da spingere il Comune a prorogarla fino a dicembre 2025. Quella che era nata come una sperimentazione da concludersi a giugno, si è trasformata in un pilastro della mobilità cittadina, premiando i fiorentini che scelgono la bici.

I numeri parlano chiaro: oltre 25mila pass gratuiti sono stati scaricati dagli abbonati TPL, un dato che testimonia l’entusiasmo e la grande risposta dei cittadini. E non solo: il bike sharing fiorentino ha registrato un aumento del 18% dei viaggi nei primi quattro mesi del 2025 rispetto all’anno precedente, con una media di circa 7mila spostamenti al giorno. Nel 2024, si erano già superati 1,5 milioni di viaggi, con una media quotidiana di 6.000 spostamenti.

Un servizio per tutti: studenti, lavoratori

L’analisi dei dati rivela che i maggiori utilizzatori delle biciclette arancioni di RideMovi sono studenti, lavoratori e residenti. I picchi di noleggio si concentrano nelle ore di punta dei giorni feriali: per le e-bike tra le 7 e le 9 del mattino e tra le 16 e le 19 del pomeriggio, mentre per le bici standard tra le 8 e le 9, 13 e 15, e 17 e 20. Questo conferma la vocazione del bike sharing a servire gli spostamenti quotidiani e pendolari.

La maggior parte dei viaggi è di breve durata. Le bici standard percorrono in media 1,28 chilometri in 13 minuti, mentre le e-bike fanno 2,25 in 10 minuti. Ciò sottolinea come il bike sharing sia fondamentale per l’ultimo miglio, connettendo velocemente fermate e stazioni alle destinazioni finali.

Il successo di questa iniziativa è stato amplificato anche dal bonus TPL messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, richiesto da oltre 11700 utenti. Questa sinergia tra l’incentivo al trasporto pubblico e il bike sharing gratuito ha creato un circolo virtuoso. Ciò ha ulteriormente incentivato i cittadini a lasciare l’auto privata a casa.

Accanto al bike sharing gratuito, un altro progetto sta contribuendo a trasformare Firenze in una città più green: Pedala, Firenze ti premia. Dal giugno scorso, 2830 utenti hanno installato il kit sulle loro bici. Questi hanno percorso oltre 2,19 milioni di chilometri, con una distanza media di 5,39 km per viaggio. In questo periodo, hanno maturato incentivi per più di 238mila euro. Questo si traduce anche in un significativo beneficio ambientale, con un taglio delle emissioni di CO2 di quasi 335mila chilogrammi.

L’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia, Andrea Giorgio, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: “Il nostro obiettivo era promuovere l’uso della bicicletta e il trasporto pubblico, offrendo a molti la libertà di raggiungere fermate e destinazioni in bici gratuitamente. Il successo del coupon gratuito per il bike sharing, destinato agli abbonati Tpl, ci spinge a continuare a proporre alternative all’auto in città. Il bonus Tpl, con oltre 11700 richieste, unito al bike sharing, ha potenziato entrambi i servizi”.