Camera di Commercio Firenze, c’è una nuova candidatura per la presidenza

FIRENZE – In occasione del prossimo rinnovo degli organi camerali di Firenze, Cna, Confartigianato Imprese Firenze, Confcommercio, Confesercenti, comunicano la presentazione di una candidatura alla presidenza della Camera di Commercio di Firenze.

Questa candidatura, che sarà sottoposta al nuovo consiglio della Camera di Commercio che si insedierà domani (16 luglio), “rappresenta una proposta forte, autorevole e unitaria. È espressione delle piccole e medie imprese (Pmi) fiorentine, ma mira a rappresentare l’intero tessuto economico del territorio” affermano ad una voce le quattro associazioni della Pmi che sono convinte di offrire al sistema economico locale un progetto serio e di ampio respiro, focalizzato sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione e della competitività delle imprese.

“La nostra proposta – proseguono – si pone come attuativa di un’importante alternanza democratica dopo 10 anni di presidenza espressione dell’industria. La nostra visione comprende un impegno concreto per la crescita delle realtà produttive del territorio, con un’attenzione particolare ai settori dell’artigianato e del commercio, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia fiorentina”.

“Desideriamo anche cogliere l’occasione per esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti al presidente uscente, Leonardo Bassilichi, per il lavoro svolto e per il suo impegno a favore della comunità economica fiorentina durante il suo mandato. Siamo fiduciosi, se incontrerà il consenso, che questa nuova proposta possa portare una ventata di rinnovamento e crescita per tutte le imprese del nostro territorio” concludono le quattro associazioni della Pmi.