Nodo Alta Velocità a Firenze: la Regione conferma il completamento dell’opera entro il 2028

FIRENZE – La realizzazione dell’infrastruttura per l’Alta Velocità nel capoluogo toscano procede in rigorosa aderenza alle scadenze prefissate. A tracciare il bilancio sullo stato di avanzamento dei cantieri è l’amministrazione regionale, a margine di una ricognizione tecnica svoltasi nella giornata di ieri, domenica 8 marzo.

L’ispezione istituzionale, guidata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, si è concentrata in modo particolare sugli interventi di natura idraulica che Rfi sta eseguendo lungo il corso del torrente Mugnone, opere funzionali e complementari al grande assetto del nodo ferroviario. In tale circostanza, i vertici regionali hanno garantito che i ritmi operativi attuali consentiranno la consegna definitiva dell’intera opera infrastrutturale nel 2028.

Sotto il profilo strettamente ingegneristico, le operazioni nel sottosuolo registrano un passaggio cruciale. Le due grandi macchine scavatrici, denominate Marica e Iris, hanno infatti raggiunto la prevista posizione di attestazione. Questa fase prelude all’inaugurazione ufficiale del tunnel, un evento stimato in un arco temporale compreso tra i prossimi trenta e sessanta giorni.

Il superamento di questo traguardo permetterà di avviare le successive fasi cantieristiche, che si concentreranno sulla costruzione della tratta compresa tra via Circondaria e la porzione superiore del quartiere di Rifredi, in corrispondenza di via Panciatichi. Parallelamente all’avanzamento dei tunnel, le maestranze dovranno focalizzarsi sull’impostazione strutturale ed edilizia della nascente stazione Foster, destinata a divenire l’hub di riferimento per il transito dei convogli veloci.

Il percorso verso il 2028 si intreccia con le imminenti evoluzioni del mercato ferroviario nazionale. A partire dal settembre 2027, la rete italiana vedrà l’esordio dei treni ad alta velocità gestiti dall’operatore francese Sncf.

Riguardo a questa apertura del mercato, la presidenza della Regione ha voluto rassicurare l’utenza locale: l’inserimento dei convogli transalpini non comporterà alcuna alterazione o disagio per le reti regionali. I nuovi treni opereranno infatti all’interno di specifiche fasce orarie, studiate per tutelare appieno le necessità di spostamento dei pendolari. Secondo l’analisi istituzionale, l’ingresso dell’operatore estero fungerà da importante anticipazione dei futuri benefici e delle potenzialità che il completamento del nodo Alta Velocità garantirà al sistema viabilistico di Firenze.