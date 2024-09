Da San Gimignano a una Firenze senza overtourism: le mete migliori da visitare a settembre

Getting your Trinity Audio player ready...

Settembre è uno dei mesi migliori per esplorare la Toscana: il clima è ancora mite, la folla estiva si è ritirata e la natura si accende di colori caldi. La regione offre una combinazione perfetta di arte, storia, enogastronomia e paesaggi mozzafiato. Ecco cinque località da non perdere durante questo mese speciale.

1. San Gimignano: il Medioevo tra le colline

Conosciuto come la Manhattan del Medioevo per le sue torri imponenti, San Gimignano è un borgo incantevole che sembra sospeso nel tempo. Settembre è ideale per passeggiare tra le sue stradine in acciottolato, assaporare un bicchiere di Vernaccia, il celebre vino bianco locale, e godere di panorami mozzafiato sulle colline circostanti. Le temperature fresche ma ancora piacevoli rendono più facili le escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri tra vigneti e uliveti. Non dimenticare di visitare Piazza della Cisterna e la Collegiata di Santa Maria Assunta.

2. Val d’Orcia: la Toscana da cartolina

Patrimonio dell’Unesco, la Val d’Orcia è il cuore della campagna toscana, famosa per le sue colline ondulate, i cipressi solitari e i piccoli borghi medievali come Pienza, Montalcino e Montepulciano. A settembre, il paesaggio si tinge di sfumature dorate mentre i campi di grano appena mietuti si alternano ai vigneti che iniziano a essere vendemmiati. È il momento perfetto per partecipare alla raccolta dell’uva o degustare i pregiati vini locali, come il Brunello di Montalcino o il Vino Nobile di Montepulciano.

3. Lucca: la città dalle cento chiese

Settembre è un mese vivace a Lucca, che ospita la serie di eventi del Settembre Lucchese, manifestazioni culturali che animano l’intera città. Protetta dalle sue imponenti mura rinascimentali, Lucca è perfetta per essere esplorata a piedi o in bicicletta, grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo fascino antico. Da non perdere la passeggiata sulle mura, che offre una vista spettacolare della città e delle montagne circostanti. Le chiese, tra cui la Cattedrale di San Martino e la Basilica di San Frediano, meritano una visita, così come la caratteristica Piazza dell’Anfiteatro, con la sua forma ellittica unica.

4. Chianti: tra vino e colline

Settembre è il mese della vendemmia

, e il Chianti, celebre per i suoi vigneti e il suo vino, diventa una meta imperdibile. Questa zona collinare situata tra Firenze e Siena è uno dei simboli della Toscana. Qui, durante la vendemmia, si possono vivere esperienze uniche come partecipare alla raccolta dell’uva, visitare antiche cantine e degustare vini di eccellenza. Le strade del vino del Chianti offrono scorci pittoreschi e panorami che sembrano usciti da un dipinto, con borghi incantevoli come Greve, Radda e Castellina, dove storia e tradizione convivono armoniosamente.

5. Firenze: la culla del Rinascimento senza la folla estiva

Settembre è uno dei periodi migliori per visitare Firenze

, quando le temperature si abbassano e la città si libera dalle ondate di turisti estivi. Potrai ammirare le opere d’arte senza la frenesia dei mesi precedenti, perdendoti tra le meraviglie degli Uffizi, la maestosità del Duomo, o il fascino di Ponte Vecchio. Settembre è anche il mese perfetto per passeggiare nei giardini di Boboli o esplorare le colline circostanti. Inoltre ripartono i grandi eventi culturali come il Next Generation Festival, le stagioni teatrali e proseguono le sagre locali dedicate ai prodotti stagionali, come i funghi porcini e il tartufo.

Settembre in Toscana offre un’esperienza unica: il clima mite, i paesaggi mozzafiato e la cultura locale si fondono per creare una perfetta combinazione tra relax e scoperta. Che si preferisca immergerts nella storia e nell’arte o semplicemente rilassarts tra vigneti e colline, la Toscana in questo mese regalerà emozioni indimenticabili.