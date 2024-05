Ex Gkn Campi Bisenzio, tribunale condanna Qf pagare arretrati

Getting your Trinity Audio player ready...

Ex Gkn Campi Bisenzio, tribunale condanna Qf a pagare gli arretrati.

Ex Gkn Campi Bisenzio, il Tribunale civile di Firenze si è pronunciato venerdì 31 maggio a favore di un ricorso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., patrocinato dalla Fiom e presentato da un lavoratore della ex Gkn di Campi Bisenzio, Firenze, assistito dallo Studio Bellotti, che impone a QF il pagamento delle retribuzioni da gennaio 2024.

Fiom: “Un precedente importante in quanto determina che il lavoratore, abbandonato dall’azienda, senza stipendio né ammortizzatore sociale, ha avuto ragione nel chiedere la sua retribuzione”.

“Dopo i due art. 28 presentati dalla Fiom in Tribunale, la giustizia ci dà nuovamente ragione: i lavoratori non possono essere lasciati a se stessi. La Fiom insieme alla Rsu continua a chiedere che sia discussa in tempi brevi la proposta di legge regionale dei lavoratori sui consorzi industriali pubblici e il commissariamento dell’azienda da parte del Governo. Non abbiamo mai lasciato soli quei lavoratori e continueremo a sostenerli fino alla ripresa dell’attività produttiva”.

E sulla proposta di legge regionale per la nascita di consorzi industriali, un paio di settimane fa oltre tremila persone in corteo a Firenze, manifestazione organizzata dal Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio partita da via Mariti, luogo della strage sul lavoro costata la vita a cinque operai lo scorso 16 febbraio. Corteo concluso con presidio davanti ai palazzi degli uffici di Regione Toscana. Proposta di legge che secondo la Rsu potrebbe rappresentare una soluzione per lo stabilimento di Campi Bisenzio.

Corteo diretto in via di Novoli per la chiusura della manifestazione con un presidio di fronte ai palazzi degli uffici della Regione Toscana

Nel marzo scorso, due operai rappresentanti del Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, provincia di Firenze sono saliti su una torre faro a fianco del binario 17 della stazione di Santa Maria Novella a Firenze e hanno acceso un fumogeno ed esposto uno striscione con scritto ‘Liberare Gkn’. Chiedendo di pagare gli stipendi