Viabilità Firenze: nuovi lavori a tramvia, segnaletica e asfaltature. Cosa cambia per auto e bus

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Procedono senza sosta i lavori per l’estensione della rete tramviaria, con nuovi cantieri che prendono forma e interventi che avanzano su più fronti. A partire da lunedì 23 giugno, la città si prepara ad affrontare nuovi cambiamenti alla viabilità e alle linee del trasporto pubblico, resi necessari per portare a compimento uno dei progetti più ambiziosi di mobilità sostenibile.

Nel dettaglio, in viale Europa entra nel vivo la seconda fase delle lavorazioni propedeutiche per la linea G2. I lavori, che prenderanno il via dalle 21:00 di lunedì, interesseranno il tratto compreso tra via del Cimitero del Pino e via Olanda, con una nuova organizzazione della circolazione: saranno garantite due corsie in entrata verso il centro città e una in uscita, ma non mancheranno disagi. I cantieri occuperanno la carreggiata sul lato Arno, coinvolgendo anche parte del marciapiede e comportando restrizioni alla sosta e la sospensione della corsia preferenziale fino a via Badia a Ripoli. Inoltre, in corrispondenza dell’incrocio con via Danimarca verrà allestita un’area di lavoro dedicata agli interventi sui sottoservizi.

A cambiare sarà anche il senso di marcia di via Danimarca, che diventerà percorribile solo da via Norvegia verso viale Europa. Questa modifica avrà un impatto diretto sul trasporto pubblico locale, in particolare sulle linee 31, 32 e 85, che dovranno deviare il percorso: gli autobus saranno reindirizzati su via Gran Bretagna, via Portogallo, piazza Francia e via Olanda, per poi rientrare in via Danimarca.

Parallelamente, sempre da lunedì, anche via di Villamagna sarà interessata da lavori: per la posa di una nuova conduttura del gas, si renderà necessario un restringimento della carreggiata, accompagnato da divieti di sosta in via Adriani, nel tratto che va dal civico 11 fino all’intersezione con via di Villamagna. Questo intervento proseguirà fino al 7 luglio.

Intanto, si lavora anche per completare la nuova segnaletica orizzontale a seguito delle recenti asfaltature. In particolare, via Luca Giordano, via Fra’ Domenico Buonvicini e via Mannelli saranno soggette a restringimenti e limitazioni temporanee alla sosta. In via Giordano, le modifiche interesseranno il tratto tra via degli Artisti e il civico 9, mentre in via Buonvicini i lavori occuperanno un tratto iniziale di circa 15 metri. Gli interventi in questa zona saranno completati entro il 26 giugno, mentre in via Mannelli i divieti di sosta resteranno in vigore fino al 28 giugno, nel tratto compreso tra via Lapini e viale Mazzini.

Non mancheranno novità anche in via Valori, dove mercoledì 25 giugno, dalle 9 fino a mezzanotte, è previsto un intervento strutturale sul sottofondo stradale e la successiva asfaltatura all’incrocio con viale Matteotti. La circolazione sarà interrotta tra via Pier Capponi e il viale. Sempre nella serata di mercoledì, dalle ore 22:00, si darà il via alla nuova fase dei lavori su viale Matteotti, nel tratto adiacente a piazzale Donatello. La parte interessata, dove si sono conclusi i lavori della cameretta di Publiacqua, sarà riaperta alla viabilità e si procederà alla completa cantierizzazione fino a via degli Artisti. Tuttavia, su questo importante asse stradale, non sono previste modifiche sostanziali al traffico, che continuerà a scorrere su due corsie per ciascun senso di marcia.

Un cantiere diffuso che trasforma Firenze, con l’obiettivo di consegnare alla città una rete tramviaria sempre più capillare e moderna, anche se a costo di inevitabili disagi temporanei.