Firenze – Viareggio, nuovi interventi in vista sulla ferrovia: riunito il tavolo interistituzionale

FIRENZE – La linea ferroviaria Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, una delle più utilizzate della regione, è stata al centro della prima riunione del nuovo tavolo istituzionale, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni. Obiettivo dell’incontro era fare il punto con amministrazioni locali, consiglieri regionali del territorio, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia su criticità ed esigenze della linea, oltre a fare il punto sulle opere di manutenzione programmate da Rfi e le conseguenti modifiche al servizio.

“La volontà della Regione è quella di essere vicina ai territori – ha spiegato l’assessore Boni – e questi tavoli istituzionali dedicati alle singole linee ferroviarie nascono proprio per fare un punto periodico specifico su ciascuna tratta, coinvolgendo amministratori locali, tecnici di Rfi e Trenitalia, ma anche rappresentanti delle realtà organizzate dei pendolari dove esse esistono”.

“La linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio – ha riepilogato – ha delle caratteristiche che la rendono eccezionale: collega il capoluogo e la costa toccando ben quattro province e territori con caratteristiche ed esigenze estremamente diverse tra loro. È percorsa da circa 115 treni al giorno e risulta una delle più affidabili della Regione, anche se pure qui si sono registrate criticità e periodi difficili, che hanno messo a dura prova le migliaia di pendolari che ogni giorno la utilizzano per motivi di studio o di lavoro. Ricordo inoltre che questa linea ancora più di altre andrà vedrà interazioni con gli altri grandi lavori infrastrutturali in corso a Firenze, in particolare la realizzazione del sottoatraversamento Av di Firenze e della rete tranviaria cittadina e metropolitana, e questo comporterà nei prossimi anni un complessivo ripensamento dell’intero sistema della mobilità”.

Prossimi interventi infrastrutturali

Per quanto riguarda la linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, Rfi e Trenitalia hanno ricordato che la linea è stata recentemente oggetto di importanti lavori di raddoppio nella tratta Pistoia-Montecatini, ora completati, per cui a breve non sono previste opere impattanti o chiusure di rilievo, come successo negli anni scorsi nei mesi estivi.

Sono tuttavia programmati due brevi interventi di livellamento binari ed altre opere accessorie nei fine settimana dell’11-12 aprile e del 18-19 aprile nella tratta Pistoia – Montecatini. Per permettere i lavori è prevista in entrambi i fine settimana l’interruzione dei servizi sulla linea dalle 15 del sabato fino alle 5 del lunedì. Saranno organizzati bus sostitutivi per garantire il collegamento anche durante i giorni di interruzione.

Altri interventi sulla linea sono previsti per il prossimo mese di settembre, in cui ci saranno altri due weekend di chiusura, fra Montecatini e Pescia, in cui saranno programmati di consolidamento a tutti i sottopassaggi ferroviari presenti lungo la tratta, propedeutici ad un futuro intervento di raddoppio.

La seconda tranche del raddoppio ferroviario, da Pescia a Lucca, sarà realizzata nei prossimi anni, anche se per il momento non è stato definito un cronoprogramma esatto. In fase di studio anche il raddoppio della tratta da Montecatini a Pescia. Una volta che il raddoppio sarà completamente terminato porterà evidenti benefici rendendo il traffico ferroviario ancora più regolare, ed abbattendo i tempi di percorrenza.

Il prossimo tavolo istituzionale relativo alla linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio sarà convocato tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno.