San Valentino 2026, la Toscana nel mirino dei viaggiatori: Firenze e Viareggio nella top 13 nazionale

FIRENZE – La Toscana si conferma una delle regioni più attrattive per il turismo di coppia in occasione delle celebrazioni di San Valentino 2026. È quanto emerge dall’ultima rilevazione effettuata dal portale di prenotazione Holidu, che ha monitorato le trenta destinazioni più ricercate dagli utenti italiani per il weekend dedicato agli innamorati, incrociando i dati di preferenza con i prezzi medi dei pernottamenti.

Dall’analisi della graduatoria, la regione piazza due proprie eccellenze nelle prime tredici posizioni assolute. Il risultato più rilevante è quello di Firenze, che si colloca al settimo posto della classifica nazionale. Il capoluogo regionale registra un prezzo medio per notte pari a 175 euro, un dato che evidenzia una competitività economica significativa se confrontato con le altre grandi città d’arte presenti nel ranking: soggiornare in riva all’Arno risulta infatti più conveniente rispetto a Roma (terza in classifica con una media di 186 euro) e Venezia (sesta con 210 euro).

A rafforzare l’offerta toscana contribuisce anche Viareggio, che conquista la tredicesima posizione. La città costiera si attesta su una media di 161 euro a notte, una cifra sostanzialmente allineata a quella di Verona (162 euro), altra meta tradizionale del turismo romantico che la precede di una sola posizione.

Lo studio di Holidu evidenzia come, per il 2026, la vetta delle preferenze sia occupata dalla località abruzzese di Roccaraso. Tuttavia, osservando i dati economici, emerge una netta forbice tra le destinazioni montane e quelle urbane. Le mete sciistiche registrano le tariffe più elevate del paniere: Cortina d’Ampezzo guida la classifica dei costi con 636 euro a notte, seguita da Livigno (seconda per preferenze) con 524 euro e Madonna di Campiglio con 407 euro. In questo scenario, le destinazioni toscane si posizionano in una fascia di prezzo intermedia, offrendo un’alternativa più accessibile rispetto al turismo d’alta quota e alle capitali europee come Parigi (quinta in classifica con 313 euro a notte).