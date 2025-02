Getting your Trinity Audio player ready...

MONTESPERTOLI – Nuovo polo scolastico 0-11 a Montespertoli, sindaco: “Nessun bambino rimarrà escluso dal nido”.

Montespertoli approva il progetto esecutivo per la realizzazione del polo scolastico 0-11 presso la scuola di Montagnana. Attualmente la struttura accoglie la scuola dell’infanzia Gianni Rodari e la scuola primaria Rita Levi Montalcini, alle quali si affiancherà un nuovo nido d’infanzia che ospiterà 30 bambini da 3 mesi a 3 anni. Il nuovo polo 0/11, spiega il Comune di Montespertoli, provincia di Firenze, “migliorerà l’offerta educativa perchè risponderà ai bisogni di continuità educativa dell’intera fascia di età compresa da 0 a 11 anni con l’obiettivo, prima di tutto, di investire sulla formazione ed educazione di quelli che saranno i protagonisti di domani, i bambini e le bambine”. L’amministrazione comunale “ha deciso di investire con determinazione nell’ampliamento dei servizi per l’infanzia, superando gli standard europei in termini di accessibilità ed eccellenza educativa. Con questa realizzazione, Montespertoli non solo risponde a un bisogno sempre più urgente, ma elimina definitivamente la lista d’attesa che ha penalizzato le famiglie negli anni passati”. Sindaco Alessio Mugnaini: “A partire dall’anno scolastico 2026-2027, nessun bambino e nessuna bambina rimarranno esclusi dal servizio del nido per mancanza di posti: ogni famiglia avrà accesso a un servizio educativo di qualità, senza più liste d’attesa. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per un Montespertoli che cresce e continua a crescere, mettendo al centro le esigenze dei suoi cittadini più piccoli e delle loro famiglie. Servizi all’infanzia di qualità altissima come i nostri possono anche convincere famiglie giovani a trasferirsi da noi”. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, prevede un investimento complessivo di 620mila euro, destinato alla riconversione degli spazi interni della struttura attuale con un ampliamento esterno della parte frontale della scuola, che migliorerà la fruibilità degli spazi a disposizione per le attività educative e didattiche. La riconversione dell’edificio esistente, spiega il Comune, avverrà con la trasformazione di due aule e altri spazi interni per creare due sezioni di nido per bambini e bambine dai 3 mesi a 3 anni con aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi igienici. Il progetto seguirà le linee guida del regolamento regionale toscano per i servizi educativi per la prima infanzia e le linee pedagogiche nazionali per il sistema integrato 0-6 anni. Un altro elemento chiave del progetto è l’adozione del modello di outdoor rducation, che prevede l’utilizzo degli spazi esterni per attività educative all’aperto, favorendo un rapporto più diretto con la natura. La nuova struttura sarà dotata di ampie vetrate per garantire continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni, favorendo l’illuminazione naturale e creando un ambiente stimolante per i bambini. Assessora infanzia Daniela Di Lorenzo: “Il polo scolastico 0-11 rappresenterà un modello innovativo di offerta educativa, che garantirà ai bambini di Montespertoli un ambiente scolastico di altissima qualità. Il nostro obiettivo è offrire spazi sicuri, accoglienti e stimolanti, con una didattica all’avanguardia e servizi educativi di eccellenza. La realizzazione del progetto 0/11, così come la progettazione del Polo 0/6, nasce da un percorso condicivo tra Amministrazione e Istituto compresivo che si basa su un dialogo costruttivo attento alla qualità educativa. Grazie a questo progetto, i più piccoli avranno la possibilità di crescere in un ambiente che favorisce lo sviluppo armonico e il benessere, supportando al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e personale”.

Dirigente scolastica Sara Missanelli: “Il nuovo Polo 0/11 offrirà stimoli per promuovere la crescita, la socialità e lo scambio intergenerazionale e, al contempo, vantaggi in termini di comodità alle famiglie. Il nostro Istituto Comprensico, in stertta collaboarzione con l’amministrazione vuole cogliere l’opportunità offerta dal Pnrr per offrire ai bambini, alle bambine e alle famiglie un’esperienza formativa in cui siano integrate la riflessione teorica e le pratiche educativo – didattiche d’eccellenza che caratterizzano i nidi, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del territorio di Montespertoli“.