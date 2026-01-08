4 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Firenze sempre più cara: record per le vendite a dicembre, locazioni stabili sopra i 21 euro al metro quadro

Impennata dei valori immobiliari nella città gigliata. Acquisti ai massimi biennali, canoni mensili in leggera crescita

Economia
Foto Toscana Notizie
FIRENZE – Comprare casa in riva all’Arno non è mai stato così costoso. Il mercato immobiliare fiorentino chiude il 2025 con un’impennata dei prezzi che tocca nuovi vertici. Secondo l’ultima rilevazione di Immobiliare.it, dicembre ha segnato il record degli ultimi due anni. Il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 4.719 euro al metro quadro. Si tratta di un aumento sensibile: rispetto allo stesso periodo del 2024, il valore degli immobili è cresciuto dell’8,56%. Il punto più basso del biennio resta lontano, fermo al febbraio 2024 (4.206 euro/mq).

Crescono, seppur più lentamente, anche i canoni di locazione. Per un affitto a Firenze servono oggi in media 21,08 euro al metro quadro. L’incremento annuale è dell’1,30%, con il picco massimo che si era però registrato durante l’estate scorsa (agosto 2025).

La città viaggia a due velocità. Per chi vuole acquistare, la zona più esclusiva si conferma Michelangelo – Porta Romana, dove le richieste arrivano a 6.577 euro al mq. Per gli affitti, il primato della zona più cara spetta invece all’Oltrarno, con una media di 24,74 euro al mq. Dall’altra parte della classifica troviamo Ugnano e Mantignano: qui si registrano i prezzi più accessibili sia per la vendita (3.396 euro/mq) che per la locazione (13,48 euro/mq).

© Riproduzione riservata

