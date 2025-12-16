‘All’Antico Vinaio’ festeggia i 50 store: ecco il super bonus per i collaboratori

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un traguardo storico merita festeggiamenti speciali. All’Antico Vinaio tocca quota 50 locali aperti nel mondo. Per celebrare il risultato, il fondatore Tommaso Mazzanti ha deciso di premiare chi lavora dietro il bancone ogni giorno. Il piano welfare per il 2026 è ricco e guarda dritto al benessere dei dipendenti.

Durante la cena aziendale di fine anno, Mazzanti ha annunciato un bonus che può arrivare fino a 3mila euro a testa. La notizia è stata accolta da un lungo applauso, finito subito in un video virale sui social. La platea dei beneficiari si è allargata: rispetto all’anno scorso, i dipendenti del gruppo sono cresciuti del 27,5%. “È il nostro modo di dire grazie concretamente”, ha spiegato l’imprenditore.

L’azienda ha deciso di investire anche sul riposo. Il nuovo piano prevede una settimana di ferie retribuite in più rispetto a quanto stabilito dal contratto nazionale. Il benefit spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato. L’obiettivo è favorire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, riconoscendo il valore del tempo libero.

In vista della prossima apertura a Miami, otto dipendenti voleranno in Florida spesati dall’azienda. Non sarà solo lavoro. I selezionati vivranno l’inaugurazione dall’interno, esploreranno la città e parteciperanno a una cena esclusiva con il fondatore. Un’esperienza di “team building” internazionale per sentirsi parte integrante di un successo globale.